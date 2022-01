Mulher detida por suspeita de tentar comprar criança por 443 mil euros num supermercado

500 mil dólares (cerca de 443 077 euros à taxa de câmbio atual) num supermercado Walmart.Rebecca Lanette Taylor, de 49 anos, teria abordado uma mãe com dois filhos numa fila do supermercado Walmart em Crockett, no Texas, no passado dia 13 de janeiro.De seguida, Rebecca disse que tinha 250 mil dólares no carro e que estava disposta a pagar isso pela criança, mas a mãe respondeu que "nenhuma quantia de dinheiro serviria".A polícia identificou Rebecca através das imagens de videovigilância e a suspeita for deita. Rebecca foi libertada sob fiança esta quinta-feira mas pode ser condenada até 10 anos de prisão caso seja considerada culpada.