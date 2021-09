Mulher diz que não consegue ter amigas porque os maridos a acham "demasiado atraente"

Uma modelo de 27 anos diz-se solitária por conta da sua beleza. Moriah Mills afirma que não consegue ter amigas por conta dos maridos destas, visto que "todos querem sair com ela", como avança o jornal Mirror.



Moriah diz preferir passar tempo sozinha a estar com outras raparigas. A nova-iorquina, que conta com mais de 90 mil seguidores no Instagram, diz que por ser "demasiado atraente" não consegue fazer amigas.







"Sou super simpática, mas talvez elas achem que sou presunçosa por causa da minha aparência. Elas não poderiam estar mais erradas. Sou muito pé no terra", conclui.