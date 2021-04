Mulher diz-se obrigada a vender casa de sonho porque consegue ver o vizinho a tomar banho enquanto come

Uma mulher de Stirling, na Escócia, alega que foi forçada a vender a sua casa de sonho porque consegue ver... o vizinho a tomar banho. Pauline Boyd garante que a sua propriedade de luxo se transformou num verdadeiro pesadelo com a construção de uma nova casa, da sua, que a deixou juntamente com o marido incomodados com a falta de privacidade.



Pauline afirma que, enquanto jantam, se olharam pela janela, conseguem ver o vizinho a tomar banho o que os deixa constrangidos. "Quando cá chegamos, isto era bem rural e, embora tivéssemos vizinhos, eles não estavam diretamente nas nossas caras", descreve.



Em janeiro de 2019, o proprietário do terreno ao lado da sua casa decidiu vender parte do mesmo e a propriedade que está lá agora tem uma garagem que dá para onde comemos. Há ainda uma casa de banho na propriedade vizinha.

"Chegámos a um ponto em que os nossos níveis de stress são muito maus e afetam muito nossas vidas", começa por explicar. "Temos que manter as persianas fechadas, mas não queremos fazer isso".