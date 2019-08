Mulher do piloto de Emiliano Sala "aliviada" com novos dados sobre o acidente

Nora Ibootson, mulher do piloto que estava com Emiliano Sala quando se deu o acidente fatal, revelou-se aliviada após ter tido conhecimento de que havia elevados níveis de monóxido de carbono no avião não sendo por isso responsabilidade do marido o acidente.



"É um alívio porque havia um problema e estava fora do controlo do David", revelou Nora ao programa britânico Good Morning Britain.



A mulher do piloto garante que David teria controlado o avião se soubesse de potenciais fugas de monóxido de carbono na aeronave.



Ainda não é certo se o futebolista e o piloto desmaiaram e morreram no avião devido à exposição do gás ou se morreram como consequência da queda da aeronave a 21 de janeiro.



Esta nova descoberta surge meses depois do piloto de Emiliano Sala ter sido responsabilizado pelo acidente uma vez que o piloto era daltónico e a sua licença só lhe permitia pilotar aviões durante o dia.



Emiliano Sala, de 28 anos, e o piloto David Ibbotson, de 58 anos, morreram a 21 de janeiro. O corpo do piloto nunca foi encontrado.