Mulher do presidente da Ucrânia hospitalizada depois de testar positivo ao coronavírus

A mulher do chefe de Estado da Ucrânia, Olena Zelenska, está infetada com o novo coronavírus e está hospitalizada com uma pneumonia, apesar de os médicos dizerem que não se encontra "em perigo".

De acordo com o gabinete presidencial ucraniano, foi também diagnosticada a Olena Zalenska uma "pneumonia de gravidade média".

A primeira-dama da Ucrânia tem 42 anos e foi internada num hospital de Kiev, refere a mesma nota, que informa que a paciente não sofre de insuficiência respiratória.