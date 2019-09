Mulher doa rim a ex-marido para que as filhas não fiquem sem pai

O caso aconteceu no Guy's Hospital, em Londres, Inglaterra.









decidiu devolver-lhe a vida num ato de amor pelo pai das duas filhas, de 11 e 16 anos.

Kelly Hope doou um rim ao ex-marido para que as filhas não perdessem o pai.Aos 44 anos, Dan Pyattfoi diagnosticado com uma doença renal. Para os médicos a única solução seria um transplante. Passado um ano à espera de um dador compatível, a ex-mulherKelly e Dan conheceram-se aos 11 anos, começaram a namorar aos 18, ao fim de 13 decidiram casar. Após o primeiro aniversário de casamento, Dan foi diagnosticado com uma grave doença renal.O estado de saúde de Dan piorou a cada dia. A doença e os problemas no trabalho ditaram o fim do casamento.Cinco anos após a separação, o caso de Kelly e Dan espelha um novo significado para a palavra divórcio. E como Kelly explica, em entrevista ao jornal britânico Mirror, o facto de já partilharem o dia a dia como um casal, não quer dizer que o amor e o respeito tenham acabado."Podemos não estar casados agora, mas continuamos a ser uma grande família e tive que fazer esse sacrifício para mantê-la unida", afirmou.Durante as sessões de tratamento, Kelly acompanhou sempre Dan, principalmente por este ser o pai das filhas e não querer que as meninas cresçam sem ele."Foi realmente um ato desinteressado. Arriscar a própria vida para ajudar alguém é incrível. A Kelly será sempre a minha heroína", desabafou Dan, que nunca ficará para sempre ligado à ex-companheira.