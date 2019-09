Mulher drogada, sequestrada e violada durante três dias em Espanha

no bairro de Atxuri, em Bilbao, Espanha, drogaram-na e mantiveram-na sequestrada durante três dias.Os agressores terão violado a vítima durante os três dias em que a mantiveram presa, segundo relata a mulher. O grupo foi detido pela autoridades locais e um destes foi posteriormente colocado em liberdade.De acordo com o jornal espanhol El País, a mulher diz que, assim que chegou à festa, os homens, que afirma que não conhecia antes, foi recebida com uma bebida. A vítima diz acreditar que a bebida tivesse algum tipo de substância pois perdeu a consciência após ter bebido um bocadinho da mesma.De acordo com o relatório da polícia, os crimes tiveram lugar de sexta-feira a este domingo. A mulher apresentou queixa no Hospital de Basurto, para onde foi levada por vários familiares que conseguiram resgatá-la do apartamento.Segundo avança o El País, a mulher entrou em contacto com a família através do telefone de um dos agressores.A vítima deixou o apartamento com os familiares ao garantir aos agressores que não os denunciaria, de acordo com a polícia espanhola.Dos quatro detidos, três entre 33 e 36 anos, estava esta segunda-feira à espera de ir a tribunal. A polícia continua com as investigações do caso.