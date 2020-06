Mulher e 15 amigos infetados com coronavírus após saírem à noite para celebrar desconfinamento

Uma mulher, profissional de saúde, e 15 amigos contraíram a Covid-19 após se terem reunido num bar para celebrarem o fim do confinamento em Jacksonville, no estado norte-americano da Flórida.Erika Crisp conta que testou positivo para a doença juntamento com os restantes amigos e que a única ligação entre todos foi aquela saída à noite onde revela que não tomaram os cuidados necessários para se protegerem do vírus.A profissional de saúde de 40 anos acredita agora que os estabelecimentos reabriram demasiado cedo e alerta para que sejam cumpridas as regras de distanciamento físico.Nem Erika nem os amigos usaram máscara, confessa a mulher.O bar onde ocorreu a celebração já encerrou para limpeza e desinfeção e vai manter-se fechado caso os funcionários testem positivo.