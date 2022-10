Mulher é burlada no Tinder por homem que finge ser um astronauta preso no espaço

Uma mulher japonesa, com 65 anos de idade, foi enganada por um homem que conheceu no Tinder e que se fazia passar por um astronauta russo preso no espaço. Com a promessa de que ambos iriam casar, o burlão dizia que precisava de dinheiro, de forma a conseguir regressar à Terra e, posteriormente, iniciar uma vida em comum com a sua amada.As conversas entre ambos desenvolveram-se na aplicação Instagram, em junho deste ano, e o perfil do burlão era essencialmente marcado por várias fotografias do espaço. O homem dizia à vitima que se encontrava no 'International Space Station'.Pouco tempo depois de começarem a dialogar, o burlão garantia à japonesa que estava apaixonado e que queria casar com ela e, como tal, queria mudar-se para o Japão de forma a que pudessem iniciar uma vida em conjunto. Entre meados de agosto e início de setembro de 2022, a burlada enviou cerca de 30 mil euros ao futuro marido, sobretudo depois de o mesmo ter dito que necessitava de dinheiro para conseguir cobrir os custos do foguetão, bem como as taxas de aterragem para regressar ao planeta Terra.As suspeitas da japonesa começaram a aumentar e esta acabou por reportar o caso à polícia. O caso tem sido investigado pelas autoridades que o designam por fraude romântica, segundo a informação que consta no site MailOnline. Posteriormente, confirmou-se que o caso se assumia como uma burla na internet.Casos de romance scam (scam romântico) começaram a ganhar um maior destaque depois do lançamento do documentário "The Tinder Swindler" (O burlão do Tinder) na Netflix. O documentário em causa fala sobre um vigarista, Simon Leviev, que enganou várias mulheres e extorquiu-lhes milhares de libras.