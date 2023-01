Mulher e dois filhos encontrados mortos depois de passarem três dias muito frios ao relento

Uma mulher e os dois filhos foram encontrados mortos no campo após percorrerem ruas gélidas durante três dias em Michigan, nos EUA.Os corpos de Monica Latrice Cannady, de 35 anos, e das crianças, Malik Milton, de três, e Kyle Milton, de nove anos, foram descobertos na tarde deste domingo, avança o jornal britânico The Mirror, que revela ainda que as vítimas não estavam com roupas adequadas para as condições climatéricas.As autoridades garantem que a mulher estaria a passar por uma fase conturbada, em que teria crises paranoicas. "Ela [Monica] acreditava que alguém estava a tentar matá-la e que todos estavam metidos nisto, incluindo a polícia", referiu o xerife de Oakland County Michael Bouchard.Foi a filha mais velha de Monica que deu o alerta. A rapariga de dez anos conseguiu sobreviver e foi de porta a porta pedir ajuda.