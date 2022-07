Uma mulher e dois jovens foram resgatados depois de serem mantidos pelo marido e pai das vítimas em cativeiro durante 17 anos, segundo fontes da Polícia Militar do estado brasileiro do Rio de Janeiro.

As vítimas foram resgatadas na quinta-feira, depois de uma denúncia anónima encaminhada por vizinhos à polícia.

Ao chegarem no local, polícias do 27.º Batalhão de Santa Cruz encontraram a mulher e dois jovens amarrados, desnutridos e vivendo num local com péssimas condições de higiene.