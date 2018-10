Mulher em coma há 23 dias acorda ao ter o filho nos braços

Enfermeira teve a ideia, que ainda não tinha sido testada, de juntar os dois.

Uma mulher de 28 anos, residente em Fortaleza, no Brasil, despertou do coma de 23 dias em que se encontrava após receber o seu bebé recém-nascido nos braços. A ideia de colocar a paciente, Amanda da Silva, e o filho em contacto nos Cuidados Intensivos foi da enfermeira Fabíola Sá e nunca tinha sido testada antes neste género de situação.

Amanda foi diagnosticada com epilepsia aos sete anos de idade e foi aconselhada pelos médicos a interromper o uso de um dos remédios que evitam as convulsões causadas pela doença para impedir que o bebé tivesse alguma má-formação, avança o jornal The Sun.

No entanto, durante uma forte convulsão, às 37 semanas de gravidez, a mulher foi levada para a Maternidade Escola Assis Chateaubriand, onde teve uma cesariana de emergência e foi colocada em coma induzido.

Após 23 dias, Amanda continuava sem acordar ou mexer qualquer parte do corpo, mesmo quando todos os remédios que induziam o coma foram retirados.

A enfermeira sugeriu então pôr o bebé em contacto com a mãe. No momento que isso ocorreu, lágrimas correram nos olhos da mulher, o coração bateu mais rápido e os seios começaram a produzir leite.

Amanda despertou pouco tempo depois e, apenas 20 dias após o coma, estava pronta para ir para casa com o seu filho.

Os profissionais de saúde que a atenderam afirmam que não há explicação científica para o facto.