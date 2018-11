Mulheres em 'topless' tentam chegar ao carro de Donald Trump em Paris

Caso levanta questões acerca da segurança do evento onde estão mais de 70 líderes mundiais, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa.

10:22

Duas mulheres em 'topless' fugiram à segurança e tentaram chegar ao carro que transportava o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos Campos Elísios em Paris, durante a cerimónia da comemoração dos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial.Uma das ativistas chegou perto do carro que transportava o presidente americano, antes de ser detida. A polícia confirma ter feito três detenções, duas de mulehres semi-nuas e outra que estava vestidaSegundo a Reuters, as mulheres pertencem a um grupo feminista com sede em Paris que frequentemente move ações de protesto.O caso põe em dúvida a segurança do evento onde estão mais de 70 líderes mundiais, incluindo o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa.Duas mulheres acabaram por ser detidas na sequência do incidente.