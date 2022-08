O voo TAP-89, que no sábado ligou Lisboa a São Paulo (Brasil) foi obrigado a aterrar de emergência no aeroporto internacional de Fortaleza após ser declarada uma "emergência médica" na sequência de uma passageira ter entrado em trabalho de parto".Segundo o site brasileiro UOL, a mulher recebeu assistência médica no aeroporto e foi encaminhada para o Hospital Gastroclínica.Desconhece-se o estado de saúde da mãe e do bébé.