Mulher empurrada para a linha do metro em Bruxelas é salva por segundos. Veja o vídeo

Um jovem empurrou propositadamente uma mulher para a linha do metro Rogier, em Bruxelas, na Bélgica, na tarde da passada sexta-feira, mas foi salva por segundos, já que o motorista conseguiu travar a tempo.



A mulher foi empurrada quando o metro chegou à estação, mas várias pessoas que se encontravam no local ajudaram-na a sair da linha do metro rapidamente, confirmou a empresa STIB ao The Brussels Times.







As imagens de videovigilância mostram o agressor a andar para frente e para trás e, de seguida, a empurrar a mulher para a linha do metro. O jovem pôs-se em fuga depois do incidente, mas já foi detido.



O suspeito foi interrogado pelo juiz de instrução e ficou em prisão por tentativa de homicídio. Foi também nomeado um perito psiquiátrico para analisar as condições do suspeito.



Femme poussée sur les rails du métro à Bruxelles: "Le conducteur héros a cru qu’elle était morte" https://t.co/N6fb11YECK — Infos Bruxelles (@Bruxelles_City) January 16, 2022