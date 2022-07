Mulher encontra cadáver na bagageira de carro alugado após sentir cheiro "estranho"

Uma mulher encontrou um cadáver na bagageira de um carro que tinha alugado. A mulher detetou um cheiro estranho no interior da viatura e decidiu parar para verificar de onde vinha. O caso ocorreu na passada segunda-feira em Mullinavat, Irlanda.

De acordo com o The Mirror, o corpo encontrado era de um homem de 40 anos. O indivíduo tinha sido dado como desaparecido duas semanas antes.

"Enquanto ela estava a conduzir notou um cheiro estranho, não sabia o que era, achou que cheirava a gasolina e pensou que poderia ser do motor do carro quando o ligou

", revelou uma fonte próxima da mulher.

Num comunicado, a empresa GoCar afirmou que está a ajudar com a investigação incidente. Entretanto, as autoridades informaram que o alerta para o desaparecimento do homem foi retirado.