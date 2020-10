Mulher encontra cobra com duas cabeças na marquise de sua casa

Uma mulher encontrou na marquise de sua casa, na Carolina do Norte (Estados Unidos), uma cobra preta com duas cabeças. Apenas uma em cada 100.000 animais desta espécie tem esta particularidade.



"Estávamos a jogar à noite e a porta estava aberta para a casa apanhar ar. Após toda a gente ter ido embora, estava a limpar e vi-a deitada no chão ao lado da mesa. Vi as suas cabeças primeiro e não conseguia acreditar", disse Jeannie Wilson à revista norte-americana Newsweek.





"Ok facebook ... alguém conhece um sítio para acolhê-la aqui e cuidar dela ou devo soltá-la? Não é venenosa", escreveu na legenda do vídeo que publicou no Facebook onde se vê o animal.Com a ajuda de alguns amigos, Jeannie Wilson colocou o réptil dentro de um frasco e entregou-o ao Centro de Ciência Catawba.