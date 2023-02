Mulher encontra sósia no Instagram e mata-a para fingir a própria morte

A mulher criou várias contas em redes sociais para tentar encontrar uma sósia, até que conseguiu marcar um encontro com a mulher que viria a ser a vítima. A jovem de nacionalidade alemã e iraquiana, que vivia na região de Heilbronn, na Alemanhã, foi morta à facada e deixada dentro do carro da homicida.



A polícia deteve a jovem de 23 anos e um amigo da mesma idade, por suspeitas de terem cometido o crime.



Uma jovem de 23 anos procurou uma mulher parecida consigo e, com a ajuda de um amigo, matou-a para fingir a própria morte. Foram os pais que encontraram o corpo da mulher no carro e que pensaram tratar-se da filha. A vítima tinha sido morta à facada.Segundo a NBC News, o corpo foi submetido a uma autópsia, que revelou que o cadáver não era o da filha do casal.