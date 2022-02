Mulher encontrada morta em casa com múltiplos golpes

Uma mulher foi encontrada sem vida em casa, esta segunda-feira, pelos serviços de emergência, na zona norte de Londres, no Reino Unido.

A vítima mortal tinha 68 anos e apresentava-se com múltiplas lesões no corpo que podem ter sido a causa da morte.

Após as perícias forenses realizadas no local, as autoridades britânicas suspeitam de que se trata de um caso de homicídio e deram ordem de abertura para uma investigação criminal.

"Estou completamente triste com a perda trágica de uma vida", disse o Superintendente-chefe da polícia, Simon Crick.

De acordo com o Daily Mail, já foi detida uma mulher de 33 anos suspeita do crime. Encontra-se sob custódia policial e irá ser ouvida por um juiz.

O corpo da vítima seguiu para autópsia para que sejam apuradas as causas da morte.