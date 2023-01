Mulher encontrada sem cabeça e mãos numa praia em Málaga, Espanha

O cadáver de uma mulher foi encontrado pelas 17h00 deste domingo numa praia ao largo da Costa de Málaga, Espanha. O corpo não tinha cabeça e as duas mãos, avança o jornal espanhol El PaisOs banhistas avistaram um corpo a flutuar e acreditavam que seria alguém que precisava de ajuda. Devido à agitação marítima não foram aconselhados a ir ao seu socorro. Quando o corpo foi arrastado para a costa é que se aperceberam da situação.Acredita-se que a vítima se trate de uma mulher na casa dos 30 anos.Pelo estado do corpo foi possível perceber que a mulher tinha falecido há mais de 24 horas. Devido às circunstâncias em que o corpo foi encontrado, a Guarda Civil espanhola prossegue investigações para perceber as causas da morte.O corpo foi removido da praia e levado para autopsia.Este é o segundo caso de um cadáver encontrado sem cabeça e mãos em Málaga. Na primavera do ano passado, na periferia de Villanueva del Trabuco um caminhante encontrou um corpo sem cabeça, mãos e genitais.Os investigadores têm a teoria de que o crime terá sido resultado de um ajuste de contas.