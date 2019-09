Mulher engravida aos 73 anos e dá à luz gémeas na Índia

Uma mulher indiana engravidou aos 73 anos e deu à luz duas gémeas. O caso aconteceu no estado de Andhra Pradesh e só foi possível com recurso a um tratamento de fertilização in vitro.



De acordo com a BBC, o parto aconteceu na passada quinta-feira, dia 05 de setembro. Uma das médicas que assistiu ao momento, Uma Sankar, referiu que tanto a mãe como as duas bebés "estão bem".





A mesma publicação avança que Mangayamma Yaramati e o marido, de 82 anos, sempre quiseram ter filhos, no entanto até então nunca tinham conseguido concretizar esse sonho.Apesar de terem recorrido a diferentes médicos e de terem tentado engravidar "muitas vezes", só agora este desejo foi possível. Tendo em conta a idade, Mangayamma era já conhecida como a "senhoria sem filhos".À BBC, Sitarama Rajarao, o pai das meninas, afirmou estarem "muito felizes". As duas bebés nasceram via cesariana. No parto Mangayamma sofreu um ataque cardíaco, no entanto encontra-se internada no hospital e está a recuperar.

"Não está nada nas nossas mãos. O que tiver de acontecer, acontece. Está tudo nas mãos de Deus", afirmou Rajarao depois de ser questionado sobre quem ficaria com as bebés se algo acontecesse ao casal, devido à idade dos dois.