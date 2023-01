Mulher envenena o marido com lixívia e mata-se

Um casal espanhol foi encontrado morto dentro de casa em Madrid, Espanha. Ao que a polícia apurou, a mulher matou o marido depois de o envenenar com lixivia e mata-se. Foi encontrada uma nota de despedida escrita pela mulher ao lado dos corpos."A polícia confirma o falecimento de duas pessoas, um marido de 64 anos, e a mulher, de 54 anos, na sua residência em Fuenlabrada por morte violenta", escreveu o meio de emergência de Madrid através do Twitter.Os filhos do casal deram o alerta para as autoridades. Estavam preocupados com a falta de resposta dos pais, reporta o jornal espanhol El Pais. Ambos os corpos foram encontrados no mesmo quarto.À primeira vista, a polícia determinou que a morte do homem tinha sido causada pela ingestão de lixivia, produtos químicos e medicamentos. A autopsia vai esclarecer as quantidades específicas que este ingeriu.A mulher enforcou-se. Fontes próximas à investigação contaram que esta mulher já se tinha tentado matar em outras ocasiões.A polícia prossegue com as investigações.