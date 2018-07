Mulher envenenada com mesmo agente nervoso usado em ex-espião morre no Reino Unido

Marido de Dawn Sturgess continua internado em estado crítico.

Charlie Rowley, foram hospitalizados em estado crítico no hospital de Salisbury, na Inglaterra, após terem sido expostos à substância no dia 30 de junho em Amesbury, a cerca de dez quilómetros de Salisbury, onde Sergei Skripal e filha Yulia foram envenenados no dia quatro de março deste ano.



Uma mulher envenenada com mesmo agente nervoso usado em ex-espião morreu este domingo no Reino Unido.Dawn Sturgess, de 44 anos, e o marido

O marido da mulher continua internado em estado grave.



As autoridades britânicas estão a investigar a ocorrência.