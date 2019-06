Mulher envia foto íntima por engano a loja de carpetes

Danielle Cain, de 31 anos, de Manchester, Inglaterra, ficou em choque ao perceber que tinha enviado por engano uma fotografia de um escaldão nas suas nádegas para uma loja de carpetes.



A mulher mandou uma mensagem para a página de Facebook da loja de tapetes para pedir um orçamento, no entanto, anexou a fotografia errada.



"Quando me foi pedido que enviasse as fotografias dos meus corredores, escadas e patamares, eu cliquei naquela fotografia também. Eu percebi instantaneamente quando todas as imagens me surgiram no ecrã", conta a britânica.



Imediatamente Danielle enviou uma nova mensagem para a loja 'Carpets At Home': "Oh meu Deus, eu não queria enviar isto. Peço imensa desculpa, eu queimei as minhas nádegas numa espreguiçadeira".



Cain mora com os filho, Ellis Major e Alfie Major, de 12 e oito anos, e contou ao companheiro sobre escaldão que tinha sofrido. Este pediu que Danielle lhe mandasse fotografias da queimadura, coisa que a mulher acabou por fazer.



Este pedido levou ao engano hilariante que a mulher fez questão de partilhar nas redes sociais.



A publicação acabou por se tornar viral com milhares de comentários e partilhas entre os utilizadores do Facebook. No final da publicação, a mãe de dois filhos deixa um conselho: "Certifiquem-se de verificar aquilo em que clicam".