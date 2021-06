Mulher envia fotografias íntimas a treinador pessoal por engano e namorada fica em fúria

Gemma Hill, apresentadora de rádio, explicou que o treinador pediu que tirasse fotografias suas do 'antes' em roupa interior.





Uma mulher enviou inusitadamente fotografias suas em roupa íntima para o seu treinador pessoal.Gemma assim o fez e enviou as ditas fotografias para o professor, no entanto, ficou envergonhada com a resposta do professor que acabou por ficar a namorada em fúria.Em resposta às fotografias íntimas, o treinador explicou que não era para Gemma as enviar mas sim para ficar para si própria, de modo a conseguir ver a sua evolução. O homem afirmou ainda que agora tinha a namorada a questionar quem era aquela mulher.Envergonhada, Gemma pediu desculpa e disse que tinha entendido que era para enviar para o treinador. O professor brincou com a situação e explicou que não pede às clientes fotografias em roupa interior.