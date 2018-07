Mulher escapa a três tiros enquanto estava no trânsito

Imagens captadas pelas câmaras de vigilância permitem ver a condutora a desviar-se dos disparos.

Uma mulher, com cerca de 50 anos, escapou a uma tentativa de homicídio em Londres, no Reino Unido. O criminoso aproximou-se do vidro do carro da condutora e disparou três tiros que passaram ao lado da mulher.

O primeiro tiro partiu o vidro e os restantes passaram muito perto da cabeça da vítima que acabou por sair sem qualquer ferimento do local.

O homem tinha a cara tapada. o que impossibilitou identificá-lo. A polícia continua a procurar informações sobre o suspeito.



O criminoso terá alegadamente fugido em direção à estação de metro de Queensbury.