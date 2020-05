Mulher escreve mensagem misteriosa no Facebook sobre coronavírus e desaparece

Galloway, desapareceu há dois meses após publicar uma mensagem enigmática no Facebook.



Talina dizia estar infetada com coronavírus e que não queria ir para o hospital pelo que se ia afastar. "E

Uma mulher de 53 anos, Talinastou no dia 9 deste vírus e tenho certeza de que chegou aos meus pulmões. Sinto-me um pouco estridente e tensa, tomei a decisão no início de que, se piorasse o suficiente, não iria ao hospital", escreveu no dia 7 de abril.A mulher explicou que não queria ir para o hospital porque não queria ser entubada nem reanimada.

"Aqueles que me conhecem, sabem que tenho ordens de DNR [Ordens de não ressuscitação] na minha diretiva de saúde e não vou deixar que ninguém me entube. Por isso, tomei providências para passar algum tempo sozinha num dos meus refúgios favoritos num dos meus lagos favoritos...", escreveu.



Desde então, Talina nunca mais foi vista. A família desespera por notícias.