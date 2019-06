Mulher esfaqueia marido por retirar roupa da mala de viagem

Uma mulher britânica de 50 anos esfaqueou o marido depois deste ter tentado retirar peças de roupa da mala que iriam levar para férias.

Ao chegarem à residência do casal, localizada na cidade de Middleton, as autoridades encontraram Gary Moore com uma ferida no braço esquerdo. Lesley Bradbury, de acordo com o Independent, afirmou depois: "Ele mereceu".

O crime aconteceu no passado dia 29 de dezembro de 2018, quando o casal preparava-se para festejar a Passagem de Ano fora do Reino Unido. Em tribunal, a mulher garantiu que sofria de uma "doença patológica" e a sua pena foi reduzida depois de se ter declarado culpada.

Lesley foi condenada a um ano de pena suspensa, além de 30 dias de reabilitação social. De acordo com o jornal britânico, o casal está ainda junto, tendo Gary ficado apenas com ferimentos ligeiros na altura.