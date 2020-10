Mulher esfaqueia segurança que lhe pediu para colocar máscara em loja

Uma mulher esfaqueou o segurança de uma loja em Chicago, nos EUA, depois de este lhe pedir que utilizasse uma máscara enquanto fazia compras. O ataque ocorreu no passado domingo.

A agressora, que atingiu a vítima com 27 facadas, estava com outra mulher quando lhes foi pedido que colocassem uma máscara de proteção facial e desinfetante. No entanto, estas recusaram-se a fazê-lo e começaram a filmar o segurança enquanto este lhes pedia que se fossem embora.

Foi então que o homem tentou agarrar o telemóvel que estava a realizar a filmagem e começou a ser espancado pelas duas mulheres. Jessica Hill, de 21 anos, sacou de uma faca que tinha no bolso e esfaqueou o segurança, enquanto a outra jovem, de 18 anos, o segurava pelo cabelo.

O homem de 32 anos sofreu ferimentos de faca no peito, nas costas, no pescoço e nos braços. As suspeitas ainda o pontapearam após este cair no chão. No entanto, apesar dos ferimentos, o segurança ainda conseguiu agarrar as duas irmãs na loja enquanto até a polícia chegar.

As duas foram presas e enfrentam uma acusação de tentativa de homicídio. A vítima foi levada para o hospital, onde se encontra em estado crítico. O ataque ficou gravado pelas câmaras de segurança e a irmãs foram detidas sob fiança, aguardando julgamento.