Mulher esquece-se de filha bebé no carro fechado com 37 graus de temperatura

Stacey Holly, de 37 anos, esqueceu-se acidentalmente da filha de cinco meses no banco de trás do carro, enquanto ela, a irmã e a filha de seis anos faziam compras no supermercado Target no Arizona, Estados Unidos.

De acordo com o jornal CNN, a criança esteve fechada detro do veículo num dia de 37 graus durante 50 minutos, como confirmam as câmaras de videovigilância do local.

A mulher disse às autoridades que "foi um acidente". Foi Stacy que deu o alerta após se ter apercebido do incidente. "Eu não sei, eu sinceramente não sei como isto aconteceu. Eu estou a enlouquecer, desculpe. Eu não sei como isso aconteceu. Como é que se esquece do próprio bebé?", ouve-se no vídeo partilhado pelo Departamento da Polícia de Goodyear.

No vídeo ouve-se também um socorrista no local: "Não acredito que a bebé sobreviveu tanto tempo. Elas provavelmente tinham refrescado o carro antes de estacionar. Isso provavelmente salvou a bebé".

A mãe da criança explicou às autoridades que estava a falar ao telemóvel quando saiu do carro e que, como a filha mais velha saiu sozinha do veículo, não precisou de ir aos bancos traseiros da viatura, o que levou ao esquecimento da filha mais nova.

A progenitora foi acusada no dia 16 de junho por negligência infantil, mas só agora é que o caso foi tornado público.

Stacey declarou-se inocente e tem julgamento marcado para 3 de dezembro, segundo os registos do tribunal.