Mulher faz 104 anos e pede prenda especial: 104 livros para doar a crianças

Uma das filhas de Betty, Virginia, revelou que a mãe sempre foi apaixonada pela leitura e que sempre passou esse amor aos filhos, netos e bisnetos.



"Sempre foi um foco muito grande na sua vida, ajudando especialmente crianças com menos recursos", acrescentou a filha. A mulher pediu que se realizasse uma campanha de livros de forma a angariar pelo menos 104, com histórias infantis, para doar a uma escola primária."Acho muito importante que as crianças leiam um livro", disse Davis ao Good Morning America.

Betty X. Davis comemorou esta segunda-feira o 104.º aniversário com um pedido especial. Quando os cuidadores do lar e familiares lhe perguntaram o que queria para celebrar as mais de 100 primaveras, Betty, que vive no Texas, respondeu que não queria bolo nem presentes.