Mulher ferida por bala perdida durante operação policial em Maputo

Uma mulher foi ferida hoje após ser atingida por uma bala perdida durante uma operação da polícia de combate ao tráfico e consumo de drogas no bairro da Mafalala, na cidade moçambicana de Maputo, anunciou hoje a corporação.

Tratava-se de uma operação em residências suspeitas daquele bairro, que começou na madrugada de hoje.

A mulher foi atingida pela bala perdida quando assistia ao tumulto gerado devido à situação, disse Leonel Muchina, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM), em declarações à televisão privada STV.

"Houve claramente uma tentativa de dispersão" da multidão e "houve um disparo acidental que alvejou uma cidadã" numa perna, disse o porta-voz.

Segundo a PRM, a mulher foi levada a um hospital e a população terá arremessado pedras contra as autoridades, levando a que se retirassem do bairro.

Durante a ação, que juntou equipas da PRM e do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), foram apreendidas várias drogas, disse a polícia, sem avançar mais detalhes.

De acordo com as autoridades, a operação resulta de um mandado judicial para a busca de drogas em residências do bairro, referindo que esta, não obstante o sucedido, vai continuar.

Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um corredor para o tráfico internacional de estupefacientes.

De acordo com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), as autoridades do Quénia e da Tanzânia, países a norte de Moçambique, aumentaram a vigilância nos últimos anos, empurrando os traficantes para sul, em direção à costa moçambicana, "em busca de novas rotas e novos mercados".