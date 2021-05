Mulher fica horrorizada ao ver livro de esperma na secção infantil de livraria e gera revolta

Uma mulher ficou horrorizada ao encontrar um livro sobre esperma na secção infantil de uma livraria local, mas quando esta partilhou a sua opinião nas redes sociais fez com que muitos internautas se revoltassem.

A mulher disse que assim que deu de caras com o livro ficou "enojada" devido à capa do livro com uma ilustração "atrevida". O livro intitula-se: 'Where Willy Went: The Big Story of a Little Sperm' (em português- Onde foi Willy: A grande história de um pequeno esperma').

Indignada, partilhou as fotografias no Facebook com a descrição: "Pensei em comprar um livro novo para minha filha e deparei-me com isso... na secção infantil!"

"Nós contentamo-nos com histórias para dormir, não se preocupe", acrescenta.



Milhares de pessoas revoltaram-se contra os pensamentos retrógados da mulher e comentaram afirmando que é uma ótima ideia ensinar as crianças sobre reprodução, avança o Daily Star.

"Em que secção você queria que este tipo de livro estivesse? Não é pornografia", pode ler-se um dos muitos comentários.