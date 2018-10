Mulher fica paralisada ao cair da cama enquanto fazia sexo

Britânica pede indemnização de um milhão de euros aos fornecedores da mobília.

15:13

Uma mulher de 46 anos caiu da cama no momento em que estava a fazer sexo com o companheiro, ficando imobilizada. O insólito aconteceu na casa da mulher, na cidade de Maidenhead, no Reino Unido.



Claire Busby está agora a exigir um milhão de euros à empresa da confeição da cama, Berkshire Ded Company, alegando que a mobília estava "defeituosa". A britânica estaria de joelhos no meio da cama durante a relação sexual quando decidiu mudar de posição: foi "atirada" para o chão, segundo avança o jornal The Sun.



"A minha cabeça bateu no chão, eu caí para o lado e, em seguida, ouvi como se uma mola no meu corpo estalasse, senti isso acontecer", afirmou, citada pelo jornal.

A irmã de Busby, Natalie, disse ao tribunal que quando foi visitar Claire após o acidente viu que faltavam dois pés à cama.

A empresa responsável pela cama nega qualquer responsabilidade e argumenta que o objeto foi montado de forma correta em 2013, quando foi entregue com outras quatro camas na casa da mulher.

Além disso, os advogados da companhia argumentam que mesmo que os dois pés estivessem mesmo faltando à cama, não seria possível causar um acidente da forma como Claire diz que ocorreu.

O julgamento do caso ainda não foi finalizado.