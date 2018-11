Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher fica presa no trânsito e dá à luz no próprio carro

Jenna Herycz, de 28 anos, não resistiu às contrações.

13:25

Uma mulher de 28 anos foi forçada a dar à luz no próprio carro depois de não aguentar as contrações enquanto estava no trânsito, em plena hora de ponta, em Birmingham, Inglaterra.



Jenna Herycz pensava que eram apenas dores e, por isso, tomou um comprimido e pôs-se no carro, a pensar que eram apenas dores de barriga, mas acabou por dar à luz no carro em apenas 10 minutos.



A mulher ainda tentou chegar ao hospital, assim como a família, mas o trânsito em hora de ponta dificultou as operações.



"Foi por volta das 8 horas da manhã, à hora em que todas as crianças vão para a escola", disse a mulher, segundo avança o jornal Metro.