Mulher fica presa seis horas no telhado depois de bebedeira

Equipa de socorro teve que destruir parede para resgatar mulher.

11:31

Uma mulher ficou presa seis horas na união de dois telhados e teve de ser socorrida pela equipa dos bombeiros, depois de uma tarde com os amigos, na cidade de Quezon, nas Filipinas.

A equipa de socorro foi chamada para o local para retirar a mulher que se encontrava alcoolizada, presa no telhado entre a sua residência e a habitação de um vizinho, segundo avançou o jornal Metro.

As testemunhas locais afirmaram que a mulher, cuja identidade não foi divulgada, terá passado uma tarde com os amigos, tendo subido ao telhado sem motivo aparente e que, por estar alcoolizada, acabou por cair para um pequeno espaço entre a sua casa e a do vizinho. Apercebendo-se da dificuldade em sair do local, os vizinhos acabaram por chamar as equipas de socorro.

"Ela estava visivelmente embriagada e apesar de, inicialmente, ter rejeitado receber ajuda da nossa equipa, continuava a pedir socorro. Conseguimos retirá-la do buraco depois de destruir uma parte da parede, mas ela está bem, sofreu apenas alguns arranhões", afirmou o porta-voz da Bureau of Fire Protection.