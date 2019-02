Mulher fica sem dedo após apanhar infeção em salão de beleza

Infeção bacteriana surgiu depois de sofrer um pequeno golpe no dedo.

Uma mulher precisou que lhe fosse amputado um dedo na sequência de uma infeção bacteriana, após ter recorrido ao serviço de manicure num salão de beleza, em Melbourne, na Austrália.

Segundo o jornal britânico The Sun, Stella Falcone avançou que desenvolveu a infeção bacteriana após ter sofrido um pequeno golpe no dedo no momento em que lhe estavam a arranjar as unhas.

Quando se apercebeu que a infeção não estava a melhorar, Stella foi ao hospital, onde acabou por ficar internada.

"Fiz cinco operações em seis dias", avançou a mulher à Current Affair. Depois de todas as tentativas, o dedo de Stella foi amputado, por forma a que a infeção não se propagasse pelo resto do corpo.

"O equipamento do salão de beleza não foi esterilizado", garantiu Stella, que entretanto processou o salão de beleza.