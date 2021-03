Mulher finge que anda na universidade para convencer mãe a dar-lhe dinheiro

Uma mulher fingiu que estudava na Universidade de Oxford, no Reino Unido, para obter ajuda financeira da mãe.

Merve Bozkurt pediu à progenitora uma ajuda extra para pagar as contas da universidade.

O plano de Merve acabou por ser descoberto quando uma estação de televisão local decidiu dar a conhecer a história da mãe, Gulseren Bozkurt, que vende flores há mais de 10 anos, na Turquia, com o objetivo de ajudar os filhos financeiramente com os estudos. As declarações emocionantes da mulher tornaram-se virais e provocaram uma onda de doações para que esta conseguisse ajudar os filhos.



"O meu marido trabalha sempre que pode, mas nem sempre consegue arranjar emprego. Ajuda-me a vender flores e com o dinheiro que ganhamos pagamos os custos da universidade dos nossos filhos", confessou a mulher à estação de televisão local, numa entrevista citada pelo jornal britânio The Daily Mirror.

A reportagem averiguou a veracidade da história, tendo descoberto que não existia nenhuma aluna com o nome de Merve Bozkurt inscrita na Universidade de Oxford.

Merve confessou que nunca saiu do país e que se tinha mudado apenas para Istambul, onde acabou por conseguir um emprego num escritório de uma imobiliária.

A jovem tentou encobrir a verdade, apagando as redes sociais. "Inventei uma história. Fiz com que todos acreditassem nessa história, inclusive eu", afirmou, pedindo desculpas publicamente depois de ter mentido à mãe.