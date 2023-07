Uma mulher de 30 anos foi detida depois de se fazer passar por médica durante sete meses no Hospital de Berga, em Barcelona, avança o jornal espanhol La Vanguardia.A suspeita foi contratada sem ter título profissional ou estudos na área. Apresentou apenas uma captura de ecrã com um número de cédula profissional e duas fotos vestida de médica.Alertadas pelo diretor da unidade hospitalar na passada quinta-feira, as autoridades descobriram que a mulher usava o número da cédula profissional de outro médico.