Mulher ganha lotaria mas cautela perde-se no correio

A sorte ao jogo durou pouco para uma mulher que ganhou a lotaria.

Tudo começou quando Sue Burgess ganhou mil dólares (853,52 euros) na lotaria. Segundo a AFP, e devido às restrições da Covid-19, a vencedora seguiu todos os procedimentos e teve de enviar a cautela pelo correio para a sede do jogo na Florida. Mas a carta nunca chegou ao destino.

As informações de rastreio mostram que a carta registada onde seguia o bilhete foi entregue nos serviços de correio de Tallahasse às 7h12 do dia 12 de agosto. No entanto, e através do rastreio online, foi possível verificar que o bilhete nunca chegou a ser recebido nos escritórios da sede.

Ao tentar contactar a empresa, a norte-americana foi informada de que sem bilhete não poderia receber o prémio, que seguirá agora para um outro vencedor. Caso consiga apresentar o bilhete, a empresa garante que a mulher receberá o prémio, ainda que tal ato represente uma violação das regras do jogo. "A situação da senhora Burgess é anormal e, segundo o que sabemos, nenhum outro vencedor passou por um problema semelhante.

Os correios apresentaram já um pedido de desculpas.