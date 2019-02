Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher gasta 1300 euros em cirurgia plástica a gato por achá-lo "feio"

Dona proveniente de Jiangsu, na China, queria tornar os olhos do animal mais salientes.

17:30

Uma mulher oriunda de Jiangsu, na China, está a ser duramente criticada nas redes sociais após ter gasto 1300 euros numa cirurgia plástica no veterinário porque não gostava da aparência do seu gato, nomeadamente os olhos.



Segundo avança o Daily Mail, que cita um canal televisivo de Jiangsu, a mulher levou o gato ao veterinário para fazer uma intervenção cirúrgica às pálpebras, com o objetivo de tornar os olhos do animal mais salientes.



A mulher, cuja identidade não foi revelada, alegou que a forma dos olhos do animal era "feia".



Algumas imagens do animal, depois da intervenção cirúrgica, começaram a circular nas redes sociais, nas quais é possível ver algum inchaço e vermelhidão na zona dos olhos.