Uma mulher grávida de quatro meses e o filho de cinco anos morreram após mais um ataque aéreo israelita contra a sua casa em Tel al-Hawa, um bairro no sul de Gaza.

A morte da mulher, identificada apenas como Reem, e do filho, Zaid, foi relatada nas redes sociais pelo irmão, Ahmed Saad, citado pela Aljazeera.

Pelo menos 35 palestinianos morreram em Gaza durante os último ataques israelitas. Segundo a Aljazeera, os ataques foram em resposta aos foguetes disparados pelo Hamas contra o país.





Tel al-Hawa killings confirmed. Ahmad Saad tweeted in Arabic his sister Reem, four months pregnant, and her five year old son Zaid were killed in Israeli strike on their house https://t.co/JRsEdmDom3 pic.twitter.com/bx3OMkZvur