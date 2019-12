Mulher grávida luta contra águia depois desta tentar atacar cão

Uma mulher de 36 anos grávida envolveu-se numa 'luta' contra uma águia que tentava atacar o seu cão, em Essex, no Reino Unido.Marika Smith pontapeou a águia no momento em que o animal se aproximou do cão mas, ainda assim, a águia conseguiu ferir o canino com o bico e as garras."Estava a tentar tirá-la de cima do meu cão mas levou vários segundos, esse tempo parecia uma vida inteira", afirmou Marika que diz ainda que o cão estava a "'gritar' e chorar".A mulher acabou por salvar o cão e refugiaram-se num carro que estava a passar. Tiny, o cão, sofreu ferimentos pertos dos olhos, mas deverá recuperar completamente.