Mulher grávida morre atacada por cães de caça enquanto passeava o próprio cão

Uma mulher grávida morreu na sequência de um ataque de cães de caça quando passeava o próprio cão, no norte de Paris, em França.Elisa Pilaski, de 29 anos, terá telefonado para o marido minutos antes de ser atacada, avisando que se sentia "ameaçada" por uma caçada na Floresta Rezt.O corpo da jovem foi encontrado já sem vida, e de acordo com a autópsia, a morte deveu-se a um enorme sangramento provocado por mordidas nos membros superiores e inferiores, bem como na cabeça.Foram realizados vários testes forenses a 93 cães de caça para apurar quais os animais envolvidos no ataque. De acordo com a imprensa francesa, os caninos estariam a participar numa caça ao veado, uma tradição forte daquela região.