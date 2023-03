Mulher grávida morta a tiro enquanto fazia assalto em Chicago

Uma mulher grávida, de 21 anos, foi baleada em Chicago, nos Estados Unidos da América, esta segunda-feira, enquanto tentava cometer um assalto. Genesis Escobar, grávida de sete meses, foi baleada dentro do carro por volta das 13h00.

De acordo com a polícia de Chicago, citada pelo diário Breitbart News Network, um "indivíduo que estava na rua trocou tiros com as pessoas que estavam dentro do veículo".

A mulher foi atingida na mão, no ombro e nas costas e acabou por morrer, assim como o bebé.



A polícia está a investigar.