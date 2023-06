Mulher grávida quer o próprio pai na sala de partos. Companheiro não gosta da ideia

Uma mulher, que se prepara para ter o segundo filho diz que gostava de ter o próprio pai na sala de partos. O companheiro da mulher, que também estará presente no parto, não gosta da ideia e acha demasiado "estranho".Segundo a mulher, a mãe e a irmã estiveram presentes no nascimento do primeiro filho, mas agora já não têm qualquer relação.De acordo com o The Mirror, para além do companheiro, o pai sempre foi "o seu maior apoiante"."Se ele não pode apoiar isto, como é que eu vou saber se ele me vai apoiar em mais alguma coisa", escreveu a mulher na rede social Reddit. "O meu pai é o meu maior apoiante. Só quero fazer toda a gente feliz e sei que o meu pai adoraria estar na sala comigo. E, claro, a minha cara metade também", acrescentou."Tu é que estás a dar à luz. Sei que o filho é dele, mas devias fazer o que te deixa mais confortável naquele quarto", respondeu um dos utilizadores da rede social.Um outro utilizador afirmou que o pai da mulher "é da família e este será o nascimento do seu neto", acrescentando que, se a mulher "quer que o pai esteja presente, ele deve estar presente", uma vez que "é a grávida que está a dar à luz e precisa de apoio nesse momento".