Mulher grávida tem uma bebé viva e outra morta na barriga

Síndrome da Transfusão Feto-Fetal, durante um exame de rotina.





A Síndrome da Transfusão Feto-Fetal ocorre em aproximadamente 5 a 20% das gestações monocoriônicas (uma placenta).



"Descobrimos que os cordões umbilicais se uniram e uma das bebés estava a sugar o sangue da outra, o coração não dava conta. Fomos para Campinas para cauterizar onde ocorria essa ligação entre elas. A única alternativa era a cirurgia, havia 55% de chance das duas sobreviverem, e eu agarrei-me a isso", relatou Thaiana ao G1.

A nutricionista brasileira Thaiana Loena Fraga, de 29 anos, está grávida de gémeos e perdeu uma das bebés com 27 semanas de gestação devido a uma síndrome rara.Thaiana está já perto de completar os 9 meses de gravidez e vive com uma das bebés sem vida há quase dois meses na barriga, avança o G1.A nutricionista descobriu no fim de novembro de 2021 que sofria da