Mulher grita com imigrante no metro de Madrid e é arrasada por passageiros

Comentários racistas de espanhola foram duramente criticados pelos compatriotas.

18:16

El fotógrafo @Iram_Martz nos manda este vídeo grabado ayer en el @metro_madrid después de que una señora le dijera a una niña inmigrante que no podía sentarse por no ser española. Juzgad vosotros.



(Por cierto, aplausos a los pasajeros por su reacción)#inmigracion #RacismoEs pic.twitter.com/bXfBOZD7nl — Infamia (@infamiaOK) 1 de agosto de 2018

Iram Martz

na quarta-feira,

Um vídeo captado através de um telemóvel no metro de Madrid mostram a forma pouco elegante com uma mulher impede uma rapariga imigrante de se sentar. Com frases como "este lugar é para espanhóis" ou "é por causa de vocês que estamos assim", a mulher grita de forma agressiva contra a jovem. O momento foi registado num vídeo captado com um telemóvel, mas as imagens não mostram a vítima dos comentários racistas.Os passageiros que viajavam na composição não se ficam. Criticam a atitude da mulher e pedem-lhe que se cale, sem grande sucesso.A dada altura, uma das passageiras, que discute acesamente com a mulher, tenta fazer um apelo à razão: "Oxalá a nem a senhora nem a sua família seja alguma vez obrigada a emigrar". Mas o esforço é em vão.O vídeo, partilhado pelo fotógraforapidamente se tornou viral nas redes sociais de Espanha e depressa a história galgou fronteiras.