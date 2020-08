Mulher impedida de ver o marido infetado com coronavírus reza todas as noites à janela do quarto do hospital

"Foi um daqueles, 'diga adeus ao seu ente querido porque não sabemos se ele vai sair daqui' telefonemas", disse Michelle. A última coisa que a mulher terá dito ao marido foi que o amava, por chamada, a 18 de julho. Quando desligou, a mulher sentiu uma sensação de medo avassaladora, confessa. E, foi nesse momento, que começou a rezar.



"Senti um sentimento de calma a tomar conta do meu corpo e fiquei "bem"", afirmou.





Esta é a primeira vez em 10 anos que o casal está separado há mais de uma semana.

Uma mulher reza diariamente junto à janela do hospital onde o marido está internado com coronavírus, em Houston, no Texas.Na impossibilidade de o ver, Michelle Gutierrez vai todas as noites, há duas semanas, "visitar" o companheiro ao hospital St. Luke's e, apesar de ele estar em coma, a mulher reza durante uma hora pela sua recuperação, avança a CNN."Posso vê-lo na minha cabeça", começou por dizer Michelle.A mulher conta que a 25 de junho testou positivo à covid-19 e David, o marido, deu negativo. No momento em que a mulher lutava para superar a doença, David começou a desenvolver sintomas e, a 1 de julho, testou positivo. A 8 de julho, Davd teve mesmo de ser hospitalizado devido às patologias associadas ao coronavírus que fizeram com que o homem piorasse.Dez dias depois do internamento, Michelle recebeu uma chamada do hospital a dar conta que a evolução do estado de saúde de David obrigara a que fosse ligado a um ventilador