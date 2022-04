Mulher infetada com Covid-19 duas vezes em 20 dias. Caso inédito é alvo de estudo

Uma profissional de saúde foi infetada com Covid-19 duas vezes, num tempo de apenas vinte dias, sendo considerado o tempo mais curto entre duas infeções desde que a pandemia começou.A mulher, de naturalidade espanhola, com 31 anos, esteve infetada com a variante Delta e de seguida pela variante Ómicron, segundo o jornal Sky News.O caso está a ser estudado por investigadores, que afirmam que as pessoas vacinadas que tiveram Covid-19 "não podem assumir que estão protegidas contra uma reinfeção".A profissional de saúde não teve sintomas e ficou isolada durante dez dias. Poucos dias após ter voltado ao trabalho começou a sentir tosse, febre e indisposição- o teste voltou a dar positivo.O estudo está a ser apresentado no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas em Portugal.